Ney Latorraca interpretou primeira cena de estupro em uma novela das oito

Ney Latorraca interpretou a primeira cena de estupro de uma novela das oito da Globo. O ator morreu nesta quinta-feira (26) aos 80 anos.

O que aconteceu

"Coração Alado" (1980), de Janete Clair, levou ao ar uma cena de estupro envolvendo Vivian e Leandro, vividos por Vera Fischer e Ney Latorraca. Leandro se aproveitou que a esposa, Mel (Joana Fomm), viajava, para atacar Vivian, sua cunhada.

Vivian engravidou após esse crime, deixando o público não sabia se o filho era de Leandro ou de Juca (Tarcísio Meira). A protagonista pensou em aborto, mas desistiu da ideia, só que abandonou a criança após o nascimento. No decorrer da novela tentou recuperar a guarda do filho.

Ney Latorraca e Vera Fischer em 'Coração Alado' (1980) Imagem: Divulgação/Globo

As cenas do estupro foram as primeiras do horário nobre da Globo e chocaram o público. Ao jornal O Globo da época, Ney Latorraca disse que não via seu personagem como uma pessoa totalmente má.

Acho que se Leandro for encarado apenas como um mau-caráter, a história perde muito de sua graça. Ele tem altos e baixos e está me gratificando demais exatamente por ser tão humano, igual a milhares de pessoas que andam impunemente pelas ruas. Foi um momento de fraqueza. Ney Latorraca, jornal O Globo, 1980

O ator Ney Latorraca, 80, morreu na manhã desta quinta-feira (26) em decorrência de uma sepse pulmonar. O problema foi consequência do agravamento de um câncer de próstata, que enfrentava desde 2019 e estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o último dia 20.

