Carl Cox, Bob Sinclar, Angello: top DJs vêm ao Brasil na reta final de 2024

Esta é a newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Destaque da semana

Quem gosta de música eletrônica ganhou mais um presente de Natal. Três dos mais populares e cultuados DJs da cena mundial vêm ao Brasil ao mesmo tempo, nesta semana. O britânico Carl Cox, o sueco Steve Angello e o francês Bob Sinclar estarão por aqui a partir desta quinta (26).

O que vai rolar

Angello, que é um dos integrantes do Swedish House Mafia, é o primeiro a chegar. Ele toca na quinta em Florianópolis, na Posh, em Florianópolis. Depois, o sueco se apresenta na Privilège de Búzios (RJ), na sexta. No sábado, é a principal atração da Laroc, em Valinhos (SP).

Referência na house music e no techno, Carl Cox começa sua temporada brasileira no domingo, no Rio de Janeiro. O veterano de 62 anos tem apresentação marcada no Armazém da Utopia.

Também no domingo, Sinclar toca na Laroc do Guarujá (SP). Na segunda, segue para Florianópolis e se apresenta na P12. Termina o ano na terça (31), animando a noite da Laroc de Valinhos (SP).

Mais gringos

O período tem ainda outros conceituados DJs gringos chegando ao país. Na sexta, os franceses Tito e Goraab, e a norte-americana Kala Shaw tocam na Posh, em Florianópolis. Na mesma data e cidade, a DJ e produtora turca Carlita se apresenta no Safari Beach Jurerê.

Também no Safari, no dia seguinte, tocam Laolu, DJ e produtor, filho de pai nigeriano e mãe suíça; e Goraab. Na Posh, no sábado, tem o norte-americano Kimonos. Ainda em Florianópolis, o francês Alex Wann e o isralense Mita Gami são as principais atrações respectivamente da Posh e do Safari, no domingo.

O belga Kolombo anima a noite de segunda no Esporte Clube Ilhabela, em Ilhabela (SP), na segunda. Floripa também tem programação forte na segunda, respectivamente com o francês Apache e a dinamarquesa Ashibah na Posh e no Safari.

PROGRAME-SE!

Quinta

Steve Angello - Posh Club (Florianópolis)

Sexta

Steve Angello - Privilège (Búzios - RJ)

Tito, Goraab, Kala Shaw e Anonimat - Posh Club (Florianópolis)

Carlita, Gutto Serta, Vicente Schiavenin e Victor Maiztegui - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

Sábado

Steve Angello, Kvsh, Schillist e outros - Laroc (Valinhos - SP)

Laolu, Goraab, Anominat e Diego Druck - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

Kimonos, Gabriel Falanga + Omri, Edo Krause, Gutto Serta e Moser - Posh Club (Florianópolis)

Domingo

Carl Cox - Armazém da Utopia (Rio de Janeiro)

- Armazém da Utopia (Rio de Janeiro) Bob Sinclar - Laroc (Guarujá - SP)

- (Guarujá - SP) Alex Wann , Alaikke , Moser e Diego Druck - Posh Club (Florianópolis)

, , e Diego - Club (Florianópolis) Mita Gami , Koba , Gutto Serta e Diego Druck & Moser - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

Segunda

Bob Sinclar e Öwnboss - P12 (Florianópolis)

e - (Florianópolis) Apache, Edo Krause e Paulo Velloso - Posh Club (Florianópolis)

e Paulo Velloso - Club (Florianópolis) Ashibah , Chris Hoefling , Diego Druck , Ice Candy e Nezello - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

, Chris , Diego , Ice Candy e - Safari Beach Jurerê (Florianópolis) Kolombo - Esporte Clube Ilhabela (Ilhabela - SP)

Terça