'Round 6': Saiba seis teorias que podem te preparar para a nova temporada

A segunda temporada de "Round 6" chega à Netflix nesta quinta-feira (26), e promete responder algumas perguntas deixadas em aberto do primeiro ano da série.

Como sempre acontece com títulos de sucesso, a produção sul-coreana levou diversos fãs a desenvolverem teorias. Para se preparar para o lançamento da nova temporada, Splash te conta quais são as principais ideias criadas pelo público sobre "Round 6".

Seong Gi-Hun: em busca de vingança

Lee Jung-jae, intérprete de Seong Gi-hun em "Round 6" Imagem: Noh Juhan/Netflix

Com os cabelos tingidos de vermelho, o vencedor da edição anterior termina a temporada parecendo disposto a arriscar tudo em busca de vingança.

Algumas teorias apontam o simbolismo das cores, por exemplo, os participantes trajam o macacão verde enquanto os trabalhadores usam rosa. Por isso, alguns acreditam que a nova cor do cabelo de Gi-Hun é um indício que ele irá se infiltrar como um trabalhador, para tentar destruir a instituição "de dentro para fora".

A história de Oh Il-nam

Oh Il-nam: qual é a sua história? Imagem: Divulgação/Netflix

O vovozinho número 001 era, na verdade, o grande chefe por trás da competição sanguinária. Com a sua morte, algumas perguntas ficam em aberto: quem vai assumir a sua posição daqui em diante? Quem era ele exatamente?

No final da primeira temporada, o recrutamento para a nova edição já havia começado. Será que ele teve tempo de fazer o planejamento ou já há outras pessoas responsáveis por esta parte?

Além de responder quem fica a cargo desta organização agora, outro viés para a temporada é ir para o passado e mostrar quem foi Il-nam. O personagem poderia voltar em um flashback, como um jovem bilionário à beira de apresentar a primeira edição de "Round 6". Assim, o público também poderia entender melhor de onde surgiu exatamente uma ideia tão sádica.

Além da fronteira

Cena da primeira temporada de "Round 6" Imagem: Noh Juhan/Netflix

Quando a primeira temporada mostra o grupo VIP que assiste aos competidores, o público descobre que aquela história não é restrita à Coreia. A proposta de que os jogos também ocorrem em outros países pode ser um caminho a se seguir.

Considerando a proposta da Netflix de que as produções tenham caráter global, realizar edições em outros territórios pode ser uma forma de criar novas interações com o público, sobretudo considerando a possibilidade de brincadeiras infantis de outras culturas também sejam abordadas. Já pensou em como seria no Brasil?

Como In-Ho ganhou a sua edição e se tornou o "Front Man"

Jun-ho, o policial de "Round 6" Imagem: Noh Juhan/Netflix

O policial Jun-ho se infiltrou na ilha dos jogos convencido de que seu irmão havia sido uma das vítimas. A reviravolta é que In-ho, na verdade, foi o vencedor da edição e se transformou no "Front Man". O encontro entre os dois termina com Jun-ho baleado, supostamente morto. Mas as regras não ditas da TV são claras: não podemos acreditar que ele está realmente morto se não houver um corpo.

Por isso, uma teoria é que Jun-ho está vivo, e a nova temporada traria a relação entre ambos em dois momentos: veremos o que aconteceu para que In-ho se tornasse um dos líderes e também para onde esta dinâmica fraternal caminhará.

Veremos mais do irmão de Kang Sae-byeok?

A atriz Jung Ho-yeon, que interpreta Kang Sae-byok em "Round 6", da Netflix Imagem: Reprodução

No episódio final da temporada, Gi-hun entrega parte do dinheiro que recebeu para a mãe de Cho Sang-woo e a coloca para cuidar de Kang Cheol, o irmão mais novo de Kang Sae-byeok. É possível que este pedaço da história já esteja concluído, mas alguns fãs acreditam que podemos ver ainda Kang Cheol retornando para encontrar respostas sobre sua irmã, e, talvez, até mesmo tentando se infiltrar nos jogos.

Além disso, considerando o destino fatal (e devastador) tanto de Sae-byeok quanto de Ji-yeong (Lee Yoo-mi), outro clamor vem crescendo entre o público: alguns fãs pedem mais destaque para mulheres nos novos episódios!

Quem são os guardas?

Macacões usados pelos guardas de "Round 6" também apresentaram crescimento em buscas Imagem: Divulgação/Netflix

Certamente não é uma tarefa tranquila ser um dos guardas que acompanham os jogos e tomam as medidas necessárias -e fatais- em atos de rebelião entre os participantes.

Vestidos com os uniformes foram a sensação de carnaval e festas à fantasia, no lugar dos macacões vermelhos de "La Casa de Papel", os guardas também são um ponto de interrogação curioso. Como eles são escolhidos? O que é considerado durante o processo seletivo. O que leva alguém a escolher seguir nesta "profissão"?