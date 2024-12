Após biquíni, Luciana Gimenez aposta em look sexy para a noite de Natal

Luciana Gimenez, 55, apostou em look sexy vermelho para a noite de Natal. Apresentadora da RedeTV! publicou fotos na noite desta terça-feira (24).

O que aconteceu

Luciana posou com uma lingerie vermelha ao lado de uma árvore de Natal. "Merry Christmas (Feliz Natal)", escreveu a artista na legenda da postagem no Instagram.

Publicação foi bloqueada para comentários. Alguns seguidores criticaram Luciana Gimenez no post por sensualizar no Natal, segundo a revista Quem. "Natal e sensualidade não combinam", dizia um dos comentários. "Desnecessário", opinou outro.

Mais cedo, apresentadora posou com um biquíni vermelho para celebrar o Natal. A foto acompanhou a música "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms.

Após 20 anos sem desfilar no Vai-Vai, Luciana Gimenez contou sua preparação para voltar a ser madrinha de bateria da escola no Carnaval de 2025. Sem segredo, a apresentadora diz ao UOL que manteve a rotina que já faz no dia a dia.