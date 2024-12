Sedução de Mavi e Viola enterrada: a nova vida de Luma em 'Mania de Você'

Luma, personagem de Agatha Moreira, vai novamente mudar de vida em "Mania de Você" (Globo). A transformação faz parte da nova fase da trama de João Emanuel Carneiro.

O que vai acontecer

Por enquanto, Luma quer ajudar Rudá (Nicolas Prattes) a se livrar da cadeia. Além disso, a chef de cozinha está empenhada em livrar Viola (Gabz) das garras de Mavi (Chay Suede).

No entanto, o jogo muda de figura quando Viola supostamente morre após a queda de um helicóptero. A cozinheira entrará na aeronave sabotada por Santiago (Roberto Birindelli) no lugar de Volney (Paulo Rocha), alvo de Mavi.

O helicóptero cai no mar e Viola é dada como desaparecida. Todos pensarão que ela estará morta. Com isso, os rumos de Luma mudam totalmente.

Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Com a morte fajuta de Viola, Luma consola Mavi, que pede perdão à ex e um jogo de sedução acontece. Mércia (Adriana Esteves) vibra com a proximidade dos dois e prepara um casamento surpresa para eles.

Enquanto Luma e Mavi se casam, Viola ressurge visitando Rudá na prisão. Ela terá dado a volta por cima após seu desaparecimento e estará comandando um restaurante chamado Brisa. A partir disso, a maior questão da mocinha será se vingar de Luma e Mavi.