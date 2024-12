Fernanda Lima faz tour por sala de apartamento: 'Comprei esse sofá usado'

De Splash, no Rio

Fernanda Lima, 47, fez um tour pela sala de ver TV no apartamento onde reside em São Paulo.

O que aconteceu

No vídeo publicado no Instagram, ela mostra itens da decoração e revela um xodó: um sofá comprado usado. "Não sou muito de ver TV, mas queria fazer um lugar aconchegante e divertido. Comprei esse sofá usado, porque queria um sofá especifico e queria colocar esse tecido listrado"

Ela também exibe o teto pintado na cor mostarda, o qual lhe dá muita alegria, além de duas poltronas e plantas. "Em qualquer casa em que vou morar, são as primeiras coisas que compro.",

Na sequência, revela árvore de Natal comprada e montada após pedido da filha Maria. "Foi ideia do meu amor, a Maria, engraçado como a criança desperta a nossa criança também. Talvez, se não tivesse criança em casa, não me atentaria em fazer a árvore porque a gente não passa Natal em São Paulo. Mas ela insistiu tanto, que foi comprar com o pai. Bem singela e simbólica".

Atualmente, Fernanda e Rodrigo Hilbert se dividem entre Lisboa, em Portugal, e São Paulo, aqui no Brasil. Além de Maria, 4, o casal é pai dos gêmeos João e Francisco Hilbert, 16.