Chifre? Tomás entra em casa e sofre grande decepção em 'Mania de Você'

Tomás, personagem de Paulo Mendes em "Mania de Você" (Globo), vai sofrer um grande baque nos próximos capítulos.

O que vai acontecer

Morando em uma comunidade com Evelyn (Gi Fernandes), Tomás precisou mudar de vida. Enfim com um emprego em um bar, ele agora tem a missão de bancar as contas de casa e se preparar para a chegada do filho.

Ainda sem saber que Evelyn é filha de Leidi (Thalita Carauta), o rapaz sofre uma decepção em outra esfera. Tudo acontece após um longo dia de trabalho.

Tomás chega em casa cansado e se depara com a esposa e Iarlei (Lucas Wickhaus). O filho de Dhu (Ivy Souza) terá decidido fazer uma visita assim que soube da chegada do casal na comunidade.

Iarley (Lucas Wickhaus) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

O marido de Evelyn não gosta nada da situação surpresa, ainda que ela não represente perigo para a relação conjugal. A cena está prevista para ir ao ar dia 25 de dezembro.

