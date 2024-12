System of a Down esgota ingressos e abre show extra em São Paulo

Não duraram mais que duas horas os ingressos para o show do System of a Down em São Paulo, no dia 10 de maio, no Allianz Parque, e, após esgotar, nesta quinta (19), as entradas para a primeira apresentação, a banda já marcou show extra. Agora o SOAD vai tocar também no dia 11/5.

O que vai rolar

Na vinda ao Brasil, o System passa ainda, antes de São Paulo, por Curitiba (6/5, no Estádio Couto Pereira) e Rio de Janeiro (8/5, no Engenhão). A venda também abriu nesta quinta, para estes shows.

Conhecido por hits como 'Chop Suey', 'Toxicity' e 'Aerials', o SOAD não vinha ao país havia dez anos. Neste período, ficou afastado dos palcos, fazendo shows apenas esporadicamente.

A última vez que o System tocou no Brasil foi no Rock in Rio de 2015. A turnê incluiu também shows em São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá e na Cidade do México.

Só agora a banda resolveu marcar shows em série, para 2025, mas já havia feito "esquentas". Tocou nos EUA em abril de 2024, no festival Sick New World, em Las Vegas. Depois, em agosto, se apresentou no Golden Gate Park Polo Field, em San Francisco.

System of a Down no Brasil