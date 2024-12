João Guilherme sobre Leonardo: 'Não é a pessoa para dizer o que devo fazer'

João Guilherme, 22, disse que, embora seu pai, Leonardo, 61, "não é a pessoa ideal" para ditar como ele deve se comportar ou o que fazer.

O que aconteceu

João disse que seu pai é de uma outra geração, que recebeu uma educação diferente da dele. "Meu pai foi criado e educado em outro tempo. Então, não sei se [ele] é a pessoa ideal para me dizer o que fazer e com me comportar", declarou em entrevista à revista GQ Brasil.

O ator ressaltou, no entanto, que o sertanejo é seu "maior exemplo de humildade". "[Ele] é atencioso e carinhoso com todos os fãs. Essa é uma das maiores heranças que posso levar".

João Guilherme é o filho mais novo de Leonardo, fruto da relação com Naira Ávila, 43. O ator, entretanto, sempre foi mais próximo da mãe e já admitiu que o pai foi ausente em sua educação.

Pai e filho também já divergiram por questões políticas. João Guilherme mantém postura mais progressista e à esquerda, enquanto Leonardo é de direita.