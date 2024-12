Detalhe em foto de Gabigol reforça rumor de romance com Rafaella Santos

Gabigol, 28, reforçou os rumores de que teria reatado seu romance com Rafaella Santos, 28, ao publicar uma foto em que a ex-namorada do jogador de futebol aparece no fundo.

O que aconteceu

Gabigol compartilhou uma foto em sua rede social e apagou alguns minutos depois, após algumas pessoas notarem Rafaella Santos ao fundo. Na imagem em que o jogador mostra uma camiseta assinada, a jovem apareceu bebendo uma garrafa de água.

Mesmo que o craque tenha apagado a publicação, o assunto repercutiu na web. "Meu maior desvio de caráter é shippar a Rafaella e o Gabigol, tomara que estejam juntos mesmo", torceu uma fã.

Na semana passada, surgiram rumores de que eles haviam reatado o romance, após serem vistos no mesmo hotel de luxo no Japão. O local conta com diárias de R$ 10,1 mil até R$ 41,5 mil aos fins de semana.

A influenciadora e o ex-Santos tiveram um relacionamento conturbado. Eles ficaram em 2015, assumiram um namoro em 2017 e entre idas e vindas, se separaram em setembro do ano passado.