Oscar: 'Ainda Estou Aqui' está no páreo --e seu maior concorrente também!

As listas preliminares de indicações a algumas categorias do Oscar 2025, anunciadas nesta terça-feira (17) em Los Angeles, trazem uma boa notícia e uma má notícia para os brasileiros. "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles, está entre os 15 longas dos quais vão sair os indicados para o prêmio de melhor filme internacional. O ruim é que o filme francês "Emilia Perez" também está lá. Ainda não é a lista final de concorrentes à estatueta, que será divulgada no dia 17 de janeiro.

Dirigido por Jacques Audiard, de "Ferrugem e Osso" (2012), "Emilia Perez" está surfando uma onda de sucesso e badalação ao apresentar um enredo de temática transgênero. No enredo, uma advogada (Zoe Saldaña) precisa ajudar um chefão do narcotráfico mexicano a fazer uma cirurgia de mudança de gênero porque deseja se aposentar e viver a vida com a mulher bem mais nova (Selena Gomez).

É uma comédia musical e tem como maior de seus trunfos a atriz espanhola Karla Sofia Gascón. Quem assiste ao filme passa a amar seu desempenho como a nova versão do traficante. A imprensa americana já começa a cogitar que ela também pode ser indicada a melhor atriz, transformando-se assim em mais uma ameaça às pretensões de Fernanda Torres na categoria, que já tem os nomes fortes de Demi Moore ("A Substância") e Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado").

O anúncio feito pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood ainda não permite especulações para a categoria de atriz nem para as outras principais do prêmio. Essas listas preliminares abrangem apenas dez categorias: filme internacional, curta-metragem, curta de animação, documentário, documentário curta-metragem, maquiagem e penteado, som, efeitos visuais, trilha sonora e canção.

Ainda sobre a disputa para melhor filme estrangeiro, a lista parece praticamente confirmar a presença de cinco produções entre os indicados ao Oscar: "Ainda Estou Aqui", "Emilia Perez", "A Garota da Agulha" (Dinamarca), "Vermiglio" (Itália) e "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha). Mas o brasileiro e o francês despontam como únicos candidatos com chances reais de ganhar.

As outras listas divulgadas consolidaram "Emilia Perez" e o também musical "Wicked" como nomes que devem chegar embalados na cerimônia na festa do Oscar, marcada para 2 de março. O filme francês aparece cinco vezes nas listas: maquiagem e penteado, som, trilha sonora e mais duas canções originais, "El Mal" e "Mi Camino".

"Wicked", versão para o cinema do musical que começou na Broadway e ganhou o mundo, aparece em quatro listas: maquiagem e penteado, trilha sonora, som e efeitos visuais.

No entanto, dificilmente um deles vencerá nas categorias técnicas de som e efeitos visuais. Nessas, outros filmes têm equipes integradas por vencedores do prêmio em ocasiões anteriores. A disputa por essas duas estatuetas deve ficar restrita a "Duna: Parte 2" e "Gladiador 2", com chances bem menores para "Guerra Civil" e até "Alien: Romulus".

Na categoria de melhor documentário, estão na lista divulgada as cinco produções mais cotadas para levar a estatueta, numa disputa que a imprensa especializada anda classificando como a mais aberta das últimas temporadas: "Dahomey", "Daughters", "No Other Land", "Sugarcane" e "Will & Harper". Se alguém insistir em apostar, "No Other Land" pode levar. É produzido por um coletivo palestino-israelense e mostra a destruição de Masafer Yatta, na Cisjordânia ocupada por solados israelenses. Conflitos em plena ebulição são sempre atraentes para a Academia.

A cerimônia do Oscar 2025 será transmitida no Brasil pela TNT e pela Max, no dia 2 de março.