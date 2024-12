Assumiram romance? Nattanzinho e Rafa Kalimann posam coladinhos

Após rumores de que estariam se conhecendo melhor, Nattanzinho, 26, e Rafa Kalimann, 31, surpreenderam os fãs ao publicarem uma foto coladinhos na noite desta terça-feira (17).

O que aconteceu

Nattanzinho compartilhou uma foto abraçado à Rafa Kalimann nos Stories do Instagram. Na publicação, o artista ainda escreveu "Oi Rafaella", acompanhado de um coração vermelho.

No meio de uma viagem em família, a atriz republicou a foto em seu perfil e respondeu: "Oi Natanael", acrescentando também o coração.

Rafa Kalimann republicou foto com Nattanzinho em seu perfil Imagem: Reprodução/Instagram

No dia 26 de novembro, Nattanzinho confirmou o término de seu relacionamento com Layla Samylle. No mesmo dia, surgiram rumores de que o artista estaria 'conhecendo melhor' Kalimann - que havia apagado as fotos com Allan Souza Lima, seu então namorado, das redes sociais.

Nattanzinho teria ido para a casa de Rafa Kalimann após o show Amigas, de acordo com o perfil Condomínio da Fifi. Os dois ainda teriam viajado juntos para São Paulo no jatinho do cantor, para o lançamento da nova música do artista com MC Daniel.

Alguns dias após o início dos rumores, Allan Souza Lima publicou uma reflexão em seu perfil no Instagram."Frases que falei por aí: 'Me perguntaram por esses tempos o que eu mais conquistei de valor durante o percurso da minha vida. Eu respondi: A amizade. Meus leais amigos. Esse bem precioso ninguém me tira'", escreveu.