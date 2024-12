Após passar mal por causa de anabolizantes, Nando vai morrer?

Após passar mal por causa dos anabolizantes, o que vai acontecer com Nando (João Gabriel D'Aleluia) nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo)?

O que vai acontecer

O jovem passou mal no chuveiro da academia de Sílvia (Lellê). No capítulo de quarta-feira (18), o filho de Edson (Ailton Graça) será encontrado desmaiada no vestiário por Gigi (Rodrigo Fagundes).

Depois disso, Nando será levado em estado grave para o hospital, mas não vai morrer. Muito preocupada, Silvia comunica Rosana (Viviane Araújo) sobre a internação do seu filho.

Miranda (Gabriela Dias) também fica muito preocupada ao receber a notícia. Porém, a maior preocupação da personal trainer é em saber se será desmascarada, já que é a responsável por dar os anabolizantes para Nando.

Após alguns dias, o irmão biológico de Jão (Fabrício Boliveira) recebe alta. Porém, ele continua não contando para Tati (Bia Santana) e nem para as pessoas próximas que estava usando anabolizantes.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.