Filipa joga sujo, desbanca vilões de 'Mania de Você' e destrói Rudá

O retorno de Filipa em "Mania de Você" (Globo) vai causar grandes reviravoltas na história dos protagonistas.

O que vai acontecer

Persuadida por Mavi (Chay Suede), Filipa flagra Rudá (Nicolas Prattes) prestes a se casar com Viola (Gabz). A portuguesa chega ao local com a gravidez já avançada e mexe com a cabeça dos noivos.

Em diversos momentos após seu reencontro com Rudá, Filipa é afastada pelo ex. Ele deixa bem claro que ama Viola, que quer ficar com a chef de cozinha e que não está disposto a reatar seu romance com ela.

Rudá (Nicolas Prattes) e Filipa (Joana De Verona) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Cheia de ódio, Filipa resolve aceitar a proposta de Mavi para acabar com Rudá e Viola. Enquanto a cozinheira é presa em um bunker e é mantida dopada pelo vilão, a portuguesa ameaça entregar o ex para a polícia.

Mais assertiva que os próprios vilões da trama, Filipa vai à delegacia denunciar Rudá. Além disso, em uma tentativa de conversar com a mãe de seu filho, o pescador é expulso por ela. Em outra cena, a nova comparsa de Mavi agride Rudá, que desmaiará e surgirá em alto mar sozinho em um barco.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.