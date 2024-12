Assim como Davi, Sacha contou história de vítima e conquistou o público

Faltando poucos dias para o fim de A Fazenda 16 (Record), Sacha Balii é o favorito para vencer o prêmio. Durante o Central Splash desta segunda-feira (16), a performance do ator no reality foi comparada com a de Davi.

Essa comparação, inclusive, surgiu dentro da casa. Vanessa conversou com Gilsão e Sidney na manhã de hoje e disse que Sacha faz um "papel de vítima" dentro do jogo, assim como Davi Brito, campeão do BBB 24, fez. "Ele foi perseguido por quase a casa toda, e acabou ganhando".

Ele soube fazer muito bem essa história [de vítima]. E um campeão sabe muito bem contar sua história (...) O que o Davi fazia? A mesma coisa. Ele sabia argumentar, sabia contar as necessidades dele, sabia fazer esse papel de vítima, sendo ele vítima ou não.

Kerline

Para Kerline, inclusive, Sidney não tem chances de ir para a final do reality da Record, mesmo representado o oponente de Sacha no jogo.

No máximo, o que ele vai conseguir é um terceiro ou quarto lugar.

Kerline

