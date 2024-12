Zé Neto chora em show no RS: 'Não sei o que seria de mim sem vocês'

Zé Neto, 34, da dupla sertaneja com Cristiano, 36, não segurou a emoção no segundo show de retorno aos palcos após 100 dias afastado em tratamento de depressão e síndrome do pânico. O cantor caiu em lágrimas durante apresentação no Universo Alegria, em Porto Alegre (RS), neste sábado (14).

O que aconteceu

Sertanejos abriram o show na capital do Rio Grande do Sul com os hits "Barulho Do Foguete", "Me bloqueia" e "Você beberia ou não beberia?". "Que bom estar aqui de novo", declarou Zé Neto, estendendo os braços para dizer que estava arrepiado.

Ao fim da canção "Bebida Na Ferida", Zé Neto se dirigiu ao centro do palco com os olhos marejados e Cristiano agradeceu as mensagens positivas dos fãs durante a fase de pausa da dupla. "Agradecer cada um de vocês. Só tentar retribuir com muita música, amor e carinho."

Visivelmente emocionado, Zé Neto tomou a palavra para dizer ao público que era grato pela energia positiva e ganhou um caloroso abraço de sua esposa, Natália Toscano, no palco. "Obrigado gente, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas orações, obrigado pela companhia de vocês. Eu não sei o que seria de mim sem ajuda de cada um de vocês."

Zé Neto e Cristiano agradecem carinho do público no Universo Alegria Imagem: @_evertonbento/Universo Alegria

O amor que vocês dedicaram ao Zé nesse momento foi o mais importante para a vida dele. Pra mim, em primeiro lugar, foi o que ele buscou e encontrou o verdadeiro amor de Deus... Pra mim, era muito difícil subir no palco e não ter alguém que eu tinha mais de 30 anos. Hoje, eu consigo ver esse sorriso e o Zé salvo.

Cristiano

Zé Neto não consegue segurar às lágrimas com o depoimento de Cristiano. O sertanejo abraçou o companheiro de palco enquanto o público clamava por seu nome. Com a voz embargada, ele, novamente, agradece o carinho dos fãs.

Se eu pudesse, eu desceria daqui e abraçaria cada um de vocês. Se estou aqui é por que eu tenho vocês... Obrigado por tudo!

Zé Neto

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.