Globo homenageia Silvio Santos e faz transmissão ao vivo com SBT: 'Surreal'

Patrícia Abravanel, 47, participou do "Melhores do Ano 2024", no Domingão com Huck, para receber uma homenagem a seu pai, Silvio Santos, que morreu em agosto aos 93 anos.

O que aconteceu

O momento aconteceu na noite deste domingo (15) e contou com uma ação inédita de transmissão simultânea entre a Globo e o SBT. "Boa noite, que alegria. Que acolhimento. Quanto amor. Quanta gente maravilhosa. A gente tem a mesma missão que é levar alegria a milhões de brasileiros", disse Patrícia após ser chamada ao palco por Huck

Estamos unidos nesse propósito. É incrível estar nesse palco com o Luciano, com a Rede Globo e SBT juntas... É algo histórico. Nesse momento... A Livia, Ivete lindona, Simone... Estamos simultaneamente no SBT e Rede Globo. Algo surreal. Nunca aconteceu antes. É Silvio Santos fazendo história... Eu já distribuí Jequiti para a Globo inteira. Patrícia Abravanel

Melhores do Ano faz homenagem a Silvio Santos, exibida em simultâneo no SBT Imagem: Reprodução/Globoplay

Silvio Santos recebeu o Troféu Mário Lago 2024. "Luciano fez esse convite. Achei generoso. Daniela teve a ideia genial de fazer uma transmissão simultânea. Nunca haverá alguém como Silvio Santos, mas ouso dizer que ele preparou cada uma de nós e o SBT está caminhando para o seu melhor momento", continuou Patrícia.

"Nós, eu e as minhas irmãs, nós temos o compromisso de dar continuidade a esse legado tão maravilhoso..." 🤍🤍🤍 @SBTonline #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/LwRzBpYRqf -- TV Globo 📺 (@tvglobo) December 15, 2024

Luciano Huck e Patrícia Abravanel ainda distribuíram aviãozinhos à plateia. Ação era uma das marcas de Silvio Santos. Até Ivete Sangalo, uma das indicadas da noite, e outros famosos tentaram pegar uma nota de 100 reais, divertindo o público presente.

Em entrevista a Splash, antes de entrar ao vivo na Globo, Huck chamou a iniciativa como um "exercício de respeito". "Silvio Santos, para quem faz TV domingo a noite, foi o homem que fez a família brasileira ter o hábito de se encontrar na frente da TV domingo a noite. O primeiro grande comunicador que estendeu o microfone ao público brasileiro. A família Marinho estará aqui também. As duas famílias hoje aqui homenageando a memória de Silvio Santos e o legado que ele deixa para a comunicação no Brasil".

Esta não é a primeira vez que SBT e TV Globo dividem a tela. Em 2003, Faustão e Gugu Liberato participaram de um anúncio publicitário com interação entre o Domingo Leal e o Domingão do Faustão.

A última premiação do Troféu Mario Lago aconteceu em 2020. Ivete Sangalo recebeu o troféu por sua contribuição artística e conexão com o público brasileiro. A homenagem foi entregue por Irene Ravache e Ney Latorraca, os vencedores de 2019.

Luciano Huck joga aviãozinho de dinheiro a pedido de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos Imagem: Beatriz Lamy/Globo

Patricia Abravanel, apresentadora e filha de Silvio Santos na homenagem ao pai Imagem: Globo/Beatriz Damy

Patrícia fez sucesso

Filha de Silvio Santos causou alvoroço ao chegar aos estúdios da Globo e tirou selfies com fãs na porta da emissora. Fãs aguardavam a apresentadora do SBT, que faz sua primeira aparição na Globo, gritando o seu nome. Seguranças fizeram cordão de isolamento.

No Instagram, a apresentadora também mostrou que ela e a irmã Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, foram recebidas por Luciano Huck. Vídeo mostra o anfitrião global abraçando as filhas de Silvio Santos. Elas agradeceram pelo convite.