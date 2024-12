Sacha diz que não guardará rancor de Sidney: 'Que a gente trabalhe junto'

Na tarde de sábado (14), Sacha participou do último Rancho do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) e confessou que não terá rancor de Sidney, com quem protagonizou grandes atritos ao longo da temporada.

O que aconteceu

Sacha usou o jogo de dardos do rancho e a imagem do rival para desabafar. "Jogo tá acabando. Quando ele acabar, vai tá tudo certo entre a gente. Não vou guardar rancor de você. Vai ter morrido pra mim."

Ele levantou a possibilidade de trabalhar com Sidney, já que ambos são atores. "A gente pode se encontrar em trabalhos. Espero até que a gente se encontre, trabalhe junto, que você tenha bastante trabalho e eu também."

Sacha disse ainda só ter atacado Sidney após também ser atacado pelo ator. "A partir do momento que comecei a sofrer agressões suas, eu tive que me posicionar. Você me forçou a fazer isso, cara. Nunca te hostilizei antes de você me hostilizar."

Quando você me xingou, eu fiquei calado. Infelizmente você me forçou a jogar na cara do Brasil quem você é . Sacha Bali

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Resultado parcial Total de 54835 votos 0,08% Albert Bressan 4,05% Gui Vieira 6,77% Gilsão 0,91% Juninho Bill 32,48% Sacha Bali 42,24% Sidney Sampaio 10,12% Vanessa Carvalho 3,35% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 54835 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso