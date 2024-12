A Fazenda não vai prejudicar carreira de Flor, diz Schueng: 'Vai somar'

Do UOL, em São Paulo

A passagem de Flor pelo reality A Fazenda (Record) foi positiva e não deve atrapalhar o futuro da peoa na TV, afirmou o comentarista Lucas Schueng no Central Splash desta sexta-feira (13). A loira foi eliminada na 12ª roça.

Eu acho que foi positiva a passagem da Flor por A Fazenda. Eu acho que isso não vai prejudicar na carreira dela aqui fora, na trajetória de vida dela. Eu acho que só veio para somar.

Lucas Schueng

O comentarista destacou que a oportunidade veio em um bom momento, já que Flor já estava fora da TV.

Já que ela já não estava trabalhando, ela falou que recebeu propostas e tal, mas foi um desafio. Não tinha como ela saber qual seria o resultado da mesma forma que não tinha como ela prever qual seria a escolha dela na Roça, né?

Lucas Schueng

Yuri puxou Flor da baia para a roça. Na ocasião, a peoa falou sobre a escolha. "Tô morrendo de medo. Mas eu iria de qualquer jeito, é meu pensamento. Eu não sabia o que fazer, nessa posição do meu voto ser disputado. Mas foi uma escolha minha de coração."

Flor Fernandez e Luana Targinno foram eliminadas na quinta-feira (12). Elas receberam 15,81% e 8,16% dos votos, respectivamente. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Nesta roça, porém, os dois peões menos votados seriam eliminados.

