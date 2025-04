Após eliminação de Vinícius, Aline se declara: 'Meu campeão, meu orgulho'

Após a eliminação de Vinícius do BBB 25 (Globo), Aline publicou uma declaração para o amigo em suas redes sociais.

O que aconteceu

Através de fotos em seu Instagram, Aline relembrou momentos que viveu dentro do reality show com o amigo — como quando entraram juntos na casa e venceram uma das provas. "Vinicius foi eliminado e, sinceramente, ainda tô tentando encontrar palavras", escreveu.

Foi um privilégio ser dupla desse cara único, nos escolhemos! Um presente mesmo. Desde o primeiro dia, eu soube que tinha ali alguém que iria comigo até o fim, não importava o que viesse. A gente se entendeu no olhar, no silêncio, na correria, no riso, na estratégia e até quando a gente discordava, tinha respeito Aline



Ela ainda respondeu que não entraria novamente em um reality show sem Vinícius. "Nossa conexão era única. E isso não se troca, não se inventa, não se força", disse. "A nossa amizade vai muito além do jogo. É coisa da vida. É lealdade, é afeto, é torcida que continua aqui fora. Ele foi gigante. E eu sigo aqui com o coração apertado, mas com a certeza de que ele vai brilhar ainda mais, onde ele quiser, como ele quiser".



Meu campeão, meu orgulho. Te amo Aline

