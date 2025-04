Irmão de Bruno Gagliasso fala sobre afastamento: 'Ideologias distintas'

Thiago Gagliasso, 35, parabenizou o irmão, Bruno Gagliasso, pelo aniversário de 43 anos e lamentou o afastamento entre eles.

O que aconteceu

O deputado estadual do Rio de Janeiro fez uma declaração ao ator em seu perfil no Instagram. A postagem foi feita neste domingo.

De acordo com o político, espera que os dois se aproximem no futuro. "Hoje é aniversário do meu irmão, apesar das nossas divergências políticas, de não poder abraçá-lo há 7 anos, termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação", destacou.

Ele disse que Bruno Gagliasso sempre pode contar com sua ajuda. "Ele sabe que sempre poderá contar comigo independente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele. Sou mais novo, (irmão caçula é foda) irmão mais novo dificilmente tem razão, mas quando temos convicção do certo, não abaixamos a cabeça. Feliz aniversário", finalizou.