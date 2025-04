Patricia de Sabrit diz 'pagar contas' como corretora de imóveis de luxo

Patricia de Sabrit, 49, abre jogo sobre novo trabalho como corretora de imóveis, carreira na televisão e desafios da menopausa.

O que aconteceu

Atriz começou a trabalhar como corretora de imóveis após se dedicar 100% à maternidade. "Essa nova carreira surgiu meio por acaso. Estava procurando apartamento para minha família em São Paulo, porque voltamos da Europa em setembro de 2023. Conversando com uma corretora, pensei: 'Deve ser gostoso esse trabalho'. Verbalizei isso e ela respondeu: 'Por que você não faz isso?'", disse ao Play, do Globo.

Intérprete da protagonista de "Pérola Negra" (SBT) falou sobre sua carreira na TV e a nova profissão. "O que mais quero é ter a sensação de que posso realmente pagar as minhas contas, ter meu próprio ganho, uma sensação de realização pessoal. Como atriz, já faz um bom tempo que não faço nada. Meu último trabalho foi na série 'Z4', exibida no Disney Channel, em 2018. A corretagem é uma oportunidade em que você pode ganhar sempre, digamos assim. Dá uma sensação de segurança, e consigo ver os resultados financeiramente. Como corretora, sei exatamente quanto entra ou, pelo menos, quanto posso ganhar."

Apresentadora investiu no mercado imobiliário de luxo. "Estou em uma imobiliária boutique aqui em São Paulo, onde o tíquete médio, obviamente, é maior do que na grande maioria. É um mercado de luxo, voltado para empreendimentos de milhões. Comecei a trabalhar em janeiro deste ano. Já vendi um imóvel, e foi muito emocionante porque mexe com o sonho das pessoas", confessou.

Patrícia de Sabrit também comentou sobre a menopausa. "É um pouco de hipocrisia dizer que não sentimos nada. As transformações físicas e psíquicas acontecem. Estou no climatério, então acaba mexendo com a gente. Mas sempre tento ver o copo meio cheio. Cuido para não ganhar peso, porque realmente engordamos nesse período. Tenho feito três vezes mais exercício do que fazia há dez anos, tentando manter o peso. Também sinto queda de cabelo", detalhou.