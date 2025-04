Rosana Ferreira diz trocar sexo por chocolate: 'Me satisfaz mais'

Rosana Ferreira, 38, revelou que prefere trocar sexo por chocolate, especialmente na Páscoa.

O que aconteceu

A campeã do primeiro Miss Bumbum confessou estar em um "detox" de homem. "Hoje eu prefiro um bom chocolate a perder tempo com homem. Me satisfaz mais e não me decepciona", contou em suas redes sociais.

De acordo com a influenciadora, alguns parceiros desconhecem o prazer feminino. "Tem uns que mal sabem onde começa e termina o prazer feminino. O chocolate, não. Ele acerta sempre", enfatizou.

Rosana Ferreira até cancelou um date para viver seu "foodgasm" (prazer intenso com certos alimentos). "Um cara me chamou para jantar, mas eu já tinha separado meu chocolate e queria ver um filme. Recusei o convite sem peso nenhum. Foi ótimo. O chocolate durou mais — e nem tentou me enrolar depois", brincou.