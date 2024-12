Precisando de ajuda, Madá toma a pior decisão da vida em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (11) de "Volta por Cima" (Globo), Madalena (Jessica Ellen) quer dar um passo à frente em seus negócios como decoradora de festas.

Por isso, diz a Doralice (Tereza Seiblitz) que pedirá apoio financeiro para o patrocinador do Dragão Suburbano. O que ela não sabe é que os nomes responsáveis pelo patrocínio são Violeta (Isabel Teixeira) e Osmar (Milhem Cortaz).

Violeta (Isabel Teixeira) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Madalena fica abalada com os comentários de Chico. Jão pede a ajuda de Neuza. Osmar faz uma proposta para Gerson, e Violeta teme pela vida do amado. Cida conta para Sidney como foi sua primeira consulta com o psicólogo. Osmar liga para Joyce.

Nando se revolta por ser obrigado a trabalhar na Viação Formosa. Osmar e Joyce ficam juntos. Madalena se anima com os conselhos que recebe de sua orientadora. Belisa se preocupa ao saber que Joyce está se envolvendo novamente com Osmar. Yuki se esconde de Marco. Tati decide procurar Jin. Cacá volta ao trabalho. Marco leva a resposta de Gerson para Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.