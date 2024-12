Susana Vieira se transforma e encanta com visual para novo filme

Susana Vieira, 82, impressionou ao surgir com o visual que usará para seu novo trabalho.

O que aconteceu

A atriz apareceu em uma foto compartilhada por Cauã Reymond no Instagram. Se antes estava com o cabelo na altura do ombro e os fios na cor castanho, a atriz passou por uma transformação radical.

Gravando o filme "Coisa de Novela", Susana Vieira surgir de cabelo curtinho e grisalho. Nas publicações, a artista aparece caracterizada com um chamativo óculos, um colar de pérolas e um casaquinho rosa.

Ao mostrar os detalhes da produção, Cauã Reymond ainda revelou que Susana Vieira foi quem o convidou para o filme. "Quem me colocou nesse filme foi ela aqui", afirmou."Eu sou apaixonada por ele e eu tô fazendo esse filme. E a Globo apenas me perguntou: 'Quem você gostaria de colocar no seu filme?'. Eu falei 'a única pessoa que eu amo'", disse a atriz.

"Coisa de Novela" será protagonizado por Susana Vieira e fará parte da programação especial de 60 anos da Globo. Dirigido por Manuh Fontes, o filme apresentará Tereza, uma avó apaixonada pela teledramaturgia, que terá a ajuda de sua neta Laura para realizar seu grande sonho de participar de uma novela.