'Esquisita, parece homem': Gracyanne Barbosa desabafa após crítica ao corpo

Gracyanne Barbosa, 41, desabafou sobre as críticas constantes por sua forma física e por exibir o corpo musculoso.

O que aconteceu

Barbosa explicou que os comentários pejorativos ao seu corpo não são recentes e acontecem desde o início de sua carreira. "Eu sempre fui um perfil mais atlético, mais definida, não era muito mulherão", contou durante participação no PodShape Podcast.

Ela relatou que as revistas cobravam um corpo menos definido para realizar ensaios e que, quando era convidada, as fotos eram modificadas para ficarem mais femininas. "Já lidava muito com isso e sempre 'apanhava'. [Diziam], 'mas ela parece homem, não é legal, essa mulher é muito esquisita'".

A influenciadora fitness ressaltou que buscou se fortalecer para não se deixar abater pelas críticas. "Eu entendia que as pessoas iam falar sobre meu corpo e tudo bem, porque nunca me afetou essa questão das críticas".

Gracyanne Barbosa também afirmou que retribui os ataques com amor. "Sou muito grata pela vida que tenho, então só consigo retribuir as pessoas com o amor que tenho e as coisas boas que aconteceram para mim. Por mais que me ataquem, eu sempre vou retribuir com amor, porque eu sei que aquela pessoa que me feriu está mais ferida que eu. É sobre a outra pessoa, não eu".