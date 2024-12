Filha de Maristela? Qual é o segredo de Zélia em 'Garota do Momento'?

No capítulo de terça-feira (10), da novela "Garota do Momento" (Globo), Zélia (Letícia Colin) conversou com uma pessoa misteriosa ao telefone, deixando uma dúvida: qual é o segredo da falsa irmã de Clarice (Carol Castro)?

O que aconteceu

A loira teve uma grande sequência falando ao telefone com uma pessoa que não foi mostrada ao público. Durante o papo, Zélia deixou claro que seu desejo é se vingar da família de Maristela (Lilia Cabral).

Com isso, Zélia ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Quase três minutos de monólogo de Zélia com alguém misterioso no telefone. O talento de Letícia Colin do drama a comédia salta aos olhos", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

Os fãs da novela teorizaram sobre o grande mistério de Zélia. "Zélia sendo a filha que Maristela mandou para o orfanato em Petrópolis já é uma realidade", escreveu um telespectador. "Acho que a Maristela roubou a receita original dos sabonetes da família da Zélia e isso foi a ruína da família dela", teorizou outra.

