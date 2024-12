Ator de série famosa é considerado culpado de estupros de menores

Alexander Westwood, 24, foi considerado culpado de 26 crimes sexuais, incluindo contra crianças e adolescentes durante suas aulas de teatro.

O que aconteceu

De acordo com os portais BBC e Independent, o ator foi julgado na Corte de Wolverhampton, na Inglaterra, e saberá sua pena em 25 de fevereiro de 2025. Alexander ficou conhecido após aparecer em 17 episódios da série de sucesso 'Sex Education', entre 2019 e 2021, no papel secundário de estudante; e também atuou em produções como 'Angel City' (2019), 'Doctors' (2018-2019) e 'About Me' (2019).

No julgamento, os jurados ouviram que o ator era uma "maçã podre", "manipulador supremo". Além disso, foi dito que seus repetidos abusos sexuais eram "um hábito, um estilo de vida". "Ele é um predador", descreveu o promotor Andrew Wallace.

De acordo com o promotor, Westwood era fascinado por pornografia desde jovem. Ele cometeu crimes como estupros de uma adolescente que o procurou para aulas de atuação e de uma criança ao longo de um período de oito anos.

Uma das alunas de teatro foi "forçada a representar as cenas mais inapropriadas", enquanto a segunda, foi sistematicamente abusada por ele. "Enquanto sua fama crescia, ele conheceu duas garotas de 16 anos e usou sua posição de autoridade para abusar delas", contou Andrew Wallace.

Além disso, ele incitava a adolescente a se envolver em atividades sexuais. "Ela tinha ambições de ser atriz. Ela conseguiu aulas com ele e, com o passar do tempo, o réu fez os atos mais desprezíveis com ela", continuou o promotor. "Ele a tocava, se tocava e a estuprava", acrescentou. O abusador também falava sobre cenas de sexo de filmes e a filmava nua em seu iPad. Quando ela o questionava, o ator dizia "faça o que seu professor diz… Você confia em mim?".

O estupro repetido de uma criança, entre 2010 e 2018, foi descrito como um "catálogo de abusos que aconteceram centenas de vezes". A vítima era obrigada a assistir pornografia e tocada e incitada

O artista também foi condenado por incitar um menino com idade entre 9 e 10 anos, a se envolver em atividades sexuais. "Se listássemos todos os casos, haveria centenas de acusações", alertou o promotor.

Alexander Westwood negou as acusações e afirmou que nunca fez "nada sexualmente inapropriado". Após um julgamento de quatro semanas, ele foi considerado culpado.