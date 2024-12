Quem divide multiplica? Veja quem viveu triângulos amorosos no BBB

O amor foi compartilhado por muitos no BBB (Globo) e, às vezes, em dose tripla. Reveja os participantes que formaram triângulos amorosos no reality.

Deniziane, Matteus e Isabelle no BBB 24

Matteus beijou Deniziane e Isabelle no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globo

No início da edição, Matteus se encantou por Deniziane. Eles viveram um romance, mas a sister terminou tudo pouco antes de ser eliminada.

Depois de incentivo dos colegas, Matteus e Isabelle se aproximaram. Os dois viveram um affair típico de comédia romântica no BBB e agora estão noivos.

Ricardo Alface, Sarah Aline e Gabriel Santana no BBB 23

Sarah Aline trocou beijos com Ricardo Alface e Gabriel Santana no BBB 23 Imagem: Reprodução/Globo

Amigos e aliados no jogo, Sarah Aline e Gabriel ficaram diversas vezes na casa. No entanto, depois, ela começou a se relacionar com Ricardo Alface.

Vyni, Eliezer e Maria no BBB 22

Eli, Maria e Vyni até dormiram juntos no BBB 22 Imagem: Reprodução: Globoplay

Vyni, Maria e Eliezer eram bastante próximos no BBB 22. Apesar de nunca ter acontecido um romance triplo, os três dormiram juntos no confinamento.

Na edição, Eli protagonizou vários beijos e momentos no edredom. Além de Maria, o ex-participante também se envolveu com Natália.

Gabi, Guilherme e Victor Hugo no BBB 20

Victor Hugo foi para a cama com Guilherme e Gabi no BBB 20 Imagem: Reprodução/Globo

Victor Hugo tentou fazer um trisal com Gabi e Guilherme. Mesmo com as diversas investidas, o casal não cedeu. Até hoje, os momentos dos três juntos rendem memes e brincadeiras nas redes sociais.

Maria, Mau Mau e Wesley no BBB 11

Maria ficou com Mau Mau e Wesley no BBB 11 Imagem: Reprodução

Maria ficou com Mau Mau no início do programa. No entanto, com a sua "eliminação", a ex-sister começou a se relacionar com Wesley.

Depois de um tempo, Maria descobriu que Mau Mau estava na Casa de Vidro. Ele retornou ao jogo, mas não deu outra chance para o affair.

Alemão, Siri e Fani no BBB 7

O triângulo amoroso formado por Alemão, Fani e Siri é um dos mais lembrados do BBB Imagem: Reprodução

O trio mais famoso do BBB foi protagonizado por Diego Alemão. Ele começou se relacionando com Fani, mas, logo depois, também demonstrou interesse por Siri.