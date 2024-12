Lago e piscina com borda infinita: como é a fazenda de Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa, 36, abriram as portas da fazenda da família no interior de Goiás. No local, a dupla sertaneja recebe amigos, faz rodas de viola, analisa repertórios e descansa da rotina de shows e viagens.

O que aconteceu

Segundo Maraisa, o local é onde a dupla consegue "manter a sanidade"."O tempo inteiro a gente está acostumada a receber aplausos ou críticas. E aqui não tem nada disso. A gente vem pra cá e fica desarmada de tudo", revelou no Caldeirão com Mion (TV Globo), exibido no último sábado (7).

Propriedade de Maiara e Maraisa (à esquerda na imagem) em Goiás fica às margens de rio Imagem: Reprodução/Globoplay

A fazenda tem um lago particular, onde as irmãs costumam pescar. Na propriedade, as gêmeas têm também um curral para criação de gado.

O apresentador Marcos Mion visitou o curral da fazenda de Maiara e Maraisa Imagem: Repdoução/Globoplay

No interior da casa, a dupla mostrou diversos ambientes com decoração luxuosa. Em uma das salas, há uma mesa com 12 cadeiras de couro e lustres que parecem ser de madeira.

Sala da fazenda de Maiara e Maraisa; móveis e decoração seguem os mesmos tons Imagem: Reprodução/Globoplay

Parte de uma das salas da fazenda de Maiara e Maraisa Imagem: Reprodução/Globoplay

Almofadas roxas dão cor às salas da mansão da dupla Imagem: Reprodução/Globoplay

Uma das salas de estar tem uma mesa de sinuca. O ambiente é aberto e se transforma em uma grande área de lazer para a família e convidados.

Na área externa, há um amplo gramado que se estende até a piscina. Com vista para o rio, a piscina tem borda infinita e faz parte da área aberta em que a dupla fez uma roda de viola ao lado de Marcos Mion.

Área da piscina da fazenda de Maiara e Maraisa Imagem: Reprodução/Globoplay

Maiara e Maraisa fazem parte do especial "Amigas", que será exibido no próximo dia 18 na TV Globo. Além das gêmeas, as cantoras Ana Castela, Simone Mendes e Lauana Prado se reuniram para um especial de fim de ano com trilha sertaneja da emissora.