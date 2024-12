Confissões, pedidos sexuais e masturbação: os papos +18 do BBB

Na casa do BBB (Globo) acontece de tudo, incluindo a troca de intimidades entre os participantes. Abaixo, reveja os papos +18 e as confissões sexuais das últimas edições do reality.

BBB 24

BBB 24: Vinicius expõe como faz 'sexo de 3' ao retirar a prótese Imagem: Reprodução/Globoplay

A última temporada teve vários papos sobre sexo. Vinícius simulou como transava, Wanessa e Isabelle admitiram amar fazer sexo, Fernanda disse que tentou levar um vibrador para o programa e Deniziane questionou se Beatriz já tinha visto um pênis por ser virgem.

BBB 23

BBB 23: Key Alves e Gustavo tiveram vários momentos picantes na casa Imagem: Reprodução/Globoplay

Key Alves foi uma das protagonistas quando o assunto era sexo. No BBB 23, a famosa viveu momentos quentes com Gustavo, dando uma calcinha a ele, fazendo sexo no confinamento e pedindo "leite" (fazendo referência ao esperma do parceiro).

BBB 22

BBB 22: Linn da Quebrada e Natália conversam com brothers sobre sexo na cozinha da Xepa Imagem: Reprodução/Globoplay

O BBB 22 também teve falas picantes. Tiago Abravanel confessou ter se masturbado no banheiro, Natália revelou ter transado em espaços públicos, Pedro Scooby e Gustavo tiveram poluções noturnas, Paulo André contou que perdeu a virgindade aos 14 anos e Jessilane ressaltou que frequentava casas de swing.

BBB 21

BBB 21: Brothers tiveram várias falas +18 Imagem: Reprodução/Globoplay

Não faltou assunto íntimo no BBB 21. Gil do Vigor ficou assustado por ficar excitado no banho, Rodolffo garantiu que não precisava ficar com ninguém no reality já que poderia "se resolver" no banheiro, Arthur destacou que seu pênis "só ficava grande quando precisava" e Viih Tube revelou ter beijado suas amigas.

BBB 20

Brothers brincam de perguntas e respostas durante a madrugada Imagem: Reprodução/Globoplay

O BBB 20 foi um sucesso de audiência e repercutiu nas redes sociais. Alguns participantes falaram abertamente sobre temas sexuais, como Bianca Andrade, que confessou ter feito sexo a três. Mari, Ivy e Gizelly também falaram de massagem tântrica e sexo anal no confinamento.