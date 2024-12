Fred comemora chegada no Globo Esporte com a família: 'Esperei a vida toda'

Fred, 35, reuniu a família para comemorar a nova conquista como apresentador do Globo Esporte em São Paulo. Nesta sexta-feira (6), o jornalista, influenciador e ex-BBB 23 foi anunciado pouco após o meio-dia na grade da Globo e compartilhou momentos nas redes sociais.

O que aconteceu

Fred confirmou a chegada da nova etapa profissional: "Sim, eu sou o novo apresentador do Globo Esporte-SP! A ficha ainda não caiu, mas oficialmente o meu maior sonho profissional se tornará realidade em 2025. E esse anúncio não poderia ser diferente, tinha que ser com quem me fez chegar até aqui".

Meu pai me apresentou o esporte, minha mãe a paixão pela TV e meu irmão sempre me apoiou em tudo, além de ser extremamente importante pra que esse passo na minha carreira se tornasse realidade. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e quero contar muito com vocês pra estarmos juntos nessa! Fred Bruno

'Esperei a vida toda'

A publicação foi feita em conjunto com a TV Globo, Globoplay e perfil do Globo Esporte no Instagram.

Dentro do programa, Luiz Teixeira avisou que havia um anúncio importante. Um vídeo de Fred foi exibido no cenário do GE ar no final da edição desta sexta.

"Fala galera do Globo Esporte, aqui quem tá falando é Fred Bruno e eu tenho a honra de anunciar que a partir do ano que vem, 2025, eu serei o apresentador do programa. Estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida, consegui parar só agora, é a primeira vez que visitei o estúdio aqui. Estou muito feliz e ansioso para que 2025 venha logo. Fechou? Um beijo e tamo junto", disse o apresentador.

Anúncio de Fred como novo apresentador do Globo Esporte SP na edição desta sexta-feira (6) Imagem: Reprodução/ TV Globo/ Globoplay

Após o anúncio oficial, Fred compartilhou um vídeo gravado no início da manhã afirmando ser um dos dias mais importantes de sua vida: "Hoje é o dia 6 de dezembro de 2024, um dos mais importantes da minha vida. Só de acordar, só de pensar, eu fico emocionado mesmo. Não vou nem falar muito porque hoje é um dia que tenho bastante tempo para chorar", falou Fred secando as lágrimas.

Hoje é o dia que eu esperei a vida toda. E ele chegou. É muito doido isso para a cabeça: imagina, você traça o sonho mais distante de todos na sua vida profissional e ele chega. É um misto de emoções, acordei com um frio na barriga. Quer dizer, nem dormi direito. Tem muitos dias que eu já tive esse convite e eu não podia contar pra vocês. Tinha que esperar a hora certa e essa hora chegou. Fred Bruno

Ele fez um pedido aos fãs: "Para quem gosta de mim, do meu trabalho, eu peço para que você mande boas energias, porque vai ser muito, muito importante".

Fred é formado em Jornalismo desde 2012. Ainda nos Stories do Instagram, Fred compartilhou foto de quando recebeu o diploma de jornalista pela Unip (Universidade Paulista). Ele foi para os estúdios da Globo acompanhado dos pais e do irmão, Gab. Fred substitui Felipe Andreoli, que deixou a Globo no final de outubro.

Fred compartilhou foto na colação de grau há 12 anos e agora na TV Globo São Paulo Imagem: Reprodução/ Instagram @fred

Fred com a família no estúdio do Globo Esporte São Paulo Imagem: Reprodução/ Instagram @fred