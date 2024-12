Viih Tube diz que Lua teve febre após ela e Ravi serem internados na UTI

Viih Tube, 24, relatou que sua primogênita, Lua, 1, teve febre de preocupação após ela e o recém-nascido Ravi serem internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O que aconteceu

Viih contou que sua filha sentiu bastante a internação da mãe e do irmão, mas que já está melhor. "Quando fiquei na UTI, ela sentiu muito, chegou até a ficar com febre. Dessa vez, o tempo dele [Ravi] de UTI está sendo o triplo do que eu fiquei. Porém, ela está sentindo menos já que consigo estar com ela, e o pai também", declarou em relato no Instagram.

Influenciadora contou que ela e Eliezer se revezam nos cuidados com os filhos. "Em meio a essa turbulência eu chego em casa do hospital e recebo o maior amor do mundo todos os dias".

Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer, está internado na UTI desde 27 de novembro. Os famosos disseram que Ravi está com uma doença grave, mas que os médicos ainda não chegaram a uma conclusão sobre qual a moléstia.

Viih ressaltou que o bebê está "clinicamente bem" e que deverá receber alta em breve. "Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus".