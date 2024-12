Rival de Senna, Nelson Piquet está mais 'sumido' do que Galisteu em série

Nelson Piquet, 72, também aparece na série "Senna", lançada na última sexta-feira (29). Assim como Adriane Galisteu, ex-namorada de Ayrton, o rival brasileiro do protagonista também tem rápidas aparições no sucesso da Netflix.

Aparições de Piquet em série

Piquet aparece na série por apenas 50 segundos, somando duas sequências. Adriane Galisteu é retratada na produção por 1 minuto e 33 segundos, conforme levantamento feito por Splash.

A primeira cena com Piquet retrata uma festa em Mônaco dias antes do Grande Prêmio realizado no principado em 1984. Câmera permaneceu focada em Nelson por apenas 12 segundos. "Você já deveria saber qual tipo de pessoa o Piquet é. Dizem que ele não quis você na equipe Brabham", diz Laura Harrison, personagem fictícia, em diálogo com Senna. "Nelson sabia que eu não ia topar ser o segundo piloto", respondeu o protagonista.

O segundo momento mostra uma reunião entre pilotos de Fórmula 1 em Suzuka, Japão, antes da prova realizada no local em 1990. O encontro entre o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, e os pilotos, realmente ocorreu.

Na época, Senna se irritou com os organizadores após Piquet sugerir uma mudança de regra. O piloto da McLaren foi desclassificado e perdeu pontos na temporada anterior por uma manobra considerada perigosa, e a mesma atitude foi aprovada por Balestre e outros pilotos durante a reunião. Aparição de Piquet durou 38 segundos.

'Impossível ignorar'

Hugo Bonemer, 37, interpreta Nelson Piquet na série. "É um personagem impossível de ignorar na história do automobilismo", afirmou o ator em papo exclusivo para Splash.

Eu faço apenas reconstituições de momentos que existiram e foram filmados. Essa é minha participação na série. Então não existe uma construção para dizer quem o Piquet é. Existe uma reprodução respeitosa e uma tentativa de autenticidade. Hugo Bonemer

Bonemer não conversou com Piquet antes de interpretá-lo na série. "Não fazia sentido trocar uma ideia. Faremos isso no momento que Piquet quiser contar a história dele, e se for eu interpretando. [...] Eu vi todas as entrevistas que estão disponíveis na internet, horas e horas de material para conseguir assimilar a voz, a forma de agir e trazer uma autenticidade."

Família de Senna admitiu ter participado de produção da Netflix. Em papo para Splash, Bianca Senna, responsável pela Senna Brands, afirmou que empresa fez uma parceria com os produtores da série para acompanhar a elaboração do conteúdo.

Ayrton Senna e Nelson Piquet lado a lado após o GP da Alemanha de 1986 Imagem: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Polêmicas entre pilotos

Desde a época em que se enfrentavam nas pistas, Piquet especulava que Senna era gay. Recentemente, Nelson afirmou que Ayrton arrumou namoros com famosas, entre elas Xuxa e Adriane Galisteu, para "provar que era macho" publicamente. Segundo Ernesto Rodrigues, autor da biografia "Ayrton: o Herói Revelado", não há indícios ou relatos de que Senna era homossexual.

Nelson Piquet já foi condenado a pagar R$ 5 milhões após usar termos racistas ao comentar sobre o piloto Lewis Hamilton. "O 'neguinho' deixou o carro. É uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros, e não tem jeito de passar do lado. Ele fez de sacanagem", disse durante entrevista em 2021.

Senna respondeu sobre Piquet em pergunta feita pelo jornalista Marcelo Rezende durante o programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura em 1986. "Não gosto de fazer comparações. Eu diria que o Piquet é excelente piloto, mas como pessoa, tenho as minhas restrições. Não tenho relacionamento com ele, nunca tive e, quando tive, não foi dos melhores."

Temos apenas uma coisa em comum: somos pilotos de Fórmula 1 e gostamos de automóveis de corrida. Fora disso, eu e Piquet temos educação e ideias totalmente diferentes. Divergimos em todo resto. Ayrton Senna no Roda Viva

Eles se enfrentaram nas pistas entre 1984 e 1991. Nelson Piquet, vencedor em 1981 e 1983, conquistou o terceiro campeonato mundial de Fórmula 1 em 1987, ano em que Senna terminou a temporada na terceira posição. Nas temporadas seguintes, Ayrton foi destaque com os títulos de 1988, 1989 e 1991.