Reality é disputa de quem é mais coitado no mundo real, diz Chico Barney

Os reality shows são verdadeiras disputas de quem é mais coitado no mundo real, mas o elenco de A Fazenda 16 (Record) não fez por onde, opinou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, desta quinta-feira (5).

A gente sabe que reality show é esse concurso de quem é mais coitado aqui fora, não? Mas o problema é que esse elenco [de A Fazenda 16], ele não fez por onde. Eles tentaram pegar coisas mínimas e transformar em gigantes para enganar o público.

O público às vezes pode até ser um pouco bobo, mas não tão bobo a ponto de comprar qualquer coisa. Não dá para enganar o público, tem que encantar antes.

Chico Barney

Em A Fazenda, o colunista citou como exemplo o caso de Vanessa que, segundo a comentarista Bárbara Saryne, está se vitimizando no reality rural. Para Chico, a estratégia usada pela peoa e por vários outros participantes de reality shows é patética.

Entende o que eu quero falar? E nesse quesito, é patético. Esse esforço da Vanessa aí, que a senhora bem classificou como uma tentativa de se vitimizar, é um negócio ridículo, tá bom? E além de ser ridículo, é sem carisma, porque quem que vai pagar para ver isso?

Chico Barney

Na noite desta quarta-feira (4), Gilsão venceu prova que misturou memória e habilidade, escapou da roça e é o décimo segundo fazendeiro de A Fazenda. Assim, Flora, Gui e Sidney compõe a 11ª roça do programa. Um deles deixará o jogo nesta quinta.

