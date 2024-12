Amber Heard, de Aquaman, está grávida do segundo bebê

Amber Heard, atriz conhecida por interpretar Mera, ao lado de Jason Momoa, em Aquaman, está à espera do segundo bebê. A informação foi revelada por um porta-voz da atriz à revista People.

O que aconteceu

Segundo o porta-voz, Amber está ansiosa com a notícia, assim como sua primeira filha, Oonagh Paige, 3. "Ainda está no começo da gravidez, então você vai entender que não queremos entrar em muitos detalhes neste momento. Basta dizer que Amber está encantada tanto pela novidade quanto por Oonagh Paige", afirmou um porta-voz à revista People.

Em 2022, quando o julgamento do divórcio entre a atriz e o ex-marido Johnny Depp foi encerrado, Amber declarou que estava ansiosa para se concentrar em sua família: "Eu posso ser mãe, tipo, em tempo integral, sabe? Onde eu não tenho que fazer malabarismos com ligações de advogados'', declarou na ocasião.

Mãe solo. Ainda no anúncio, a artista, que é mãe solo, contou que deseja que a sociedade evolua a ponto de ser normal que a mulher possa decidir não ter um casamento, mas ter filhos.

Amber Heard x Johnny Depp

O julgamento dos processos de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard chegou ao fim em dezembro de 2022. Na condenação, Heard teria que pagar US$ 15 milhões, reduzidos para US$ 10,3 milhões a Depp; enquando o ator foi condenado a uma indenização de US$ 2 milhões (ANSA) ambos por brigas e difamações públicas entre o casal.