Gilsão e Sidney analisam jogada de Vanessa para roça: 'Sem um arranhão'

Na madrugada após a formação de roça em A Fazenda (Record), Sidney e Gilsão compararam as jogadas de Flora e Vanessa para escapar da berlinda. Ao fim da noite, Sidney e Gilsão foram para a roça e disputarão a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

Em volta da fogueira, Gilsão contou para Sidney que após uma conversa com o G4, entendeu que Vanessa quem os tinha procurado para juntar votos na roça. "Eu não tenho dúvidas", afirma Sidney.

"Resumindo: a galera de lá tá todo mundo tentando se safar", diz o personal. "(...) O Albert tava falando ali que quem não sofreu nenhum arranhão foi a Nessa."

"Ela fez uma manipulação, foi colocando um aqui, outro lá", avalia o ator. "Por mais que fale que ela tem um carinho por mim, eu estou vendo o que ela tá fazendo e eu não sou bobo, nem cego. E o Albert falou certinho: ela foi a jogadora da vez. Jogou pra lá, pra cá, ficou ilesa. Ela tá fazendo esse circuito completo: vai lá, vai aqui, vai ali."

Então, Sidney compara os jogos de Flora e Vanessa: "Entre o discurso de uma e outra, a Flora é mais coerente. Não é que to defendendo ela, mas preciso ser justo. Vejo coisas que a Vanessa faz, que a Flora não tá fazendo".

Gilsão diz que apesar de não concordar com algumas estratégias de Flora, ele vê transparência na peoa. "Ela deixa claro que é para se defender e se precisar, vai fazer. Talvez o lance da Nêssa ter ido até eles deixou ela mais segura no momento de direto votar na garota [Flora]. Eu me senti desconfortável, porque troco ideia com Flora e até onde eu sabia, a Vanessa tava jogando com a gente."

Sidney diz que se preocupa com a postura de Vanessa atrapalhar seu jogo. "Não é de hoje que vejo ela tendo umas movimentações que não condiziam muito com o que ela falava, entendeu?"

