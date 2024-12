Gigi conta com ajuda inesperada para conquistar vários homens

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), a amizade entre Gigi (Rodrigo Fagundes) e Roxelle (Isadora Cruz) ficará cada vez mais forte.

O que vai acontecer

O irmão de Joyce (Drica Moraes) pede a ajuda da nova amiga para conquistar os homens do subúrbio do Rio. "Eu tô cansado dos boys da Zona Sul, Roxelle. E quando tive num rolê aleatório pelo subúrbio, me encantei pelas belezas naturais de lá. Quero que você me leve pra dar uma pinta por lá", diz ele.

Em troca, Gigi promete levar Roxelle às festas da alta sociedade. A loira não perde tempo e leva o novo amigo para a roda de samba onde Jão (Fabrício Boliveira) toca.

Os dois curtem uma noite animada e chamam a atenção de vários boys. "Tu é pé quente, Gigi. Tá o fervo hoje, do jeitinho que eu gosto. E você não conhece Roxelle no samba!", afirma a ex-namorada de Chico (Amaury Lorenzo).

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.