Diretor Jack Huston fala sobre batalha por trás do filme "Day of the Fight"

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - A rica história familiar do ator e diretor Jack Huston em Hollywood não lhe garantiu um processo fácil ao dirigir e escrever seu primeiro longa-metragem, "Day of the Fight".

"Posso, sem dúvida, dizer que essa foi a coisa mais difícil que já fiz em minha vida", disse Huston, neto do falecido diretor John Huston e filho do ator e assistente de direção Tony Huston.

"E também ainda está acontecendo. O filme ainda não foi lançado. Quero dizer, todo dia ainda é uma luta. É a luta do dia, não o dia da luta. Todo dia é uma nova luta, um novo obstáculo", acrescentou.

"Day of the Fight", distribuído pela Falling Forward Films, é estrelado por Michael Pitt, Nicolette Robinson, Joe Pesci, Steve Buscemi e Ron Perlman e chega aos cinemas dos Estados Unidos na sexta-feira.

O bisavô de Huston, Walter Huston, foi um dos protagonistas da era do cinema mudo de Hollywood e ganhou um Oscar pelo filme "O Tesouro de Sierra Madre", dirigido por John Huston, que também ganhou dois Oscars por dirigir e escrever esse filme.

A tia de Jack, a estrela de Hollywood Anjelica Huston, e o tio dele, o diretor e ator Danny Huston, também eram conhecidos no setor.

Huston seguiu alguns conselhos da família ao escolher o protagonista Michael Pitt, que interpreta Mike Flannigan, também conhecido por seu nome de boxeador Irish Mike, um boxeador em estado terminal que tenta fazer as pazes com sua vida antes de morrer.

"Segui um belo conselho que ouvi meu avô dizer: '90% é a escolha do elenco'", disse Huston.

"Escrevi cada palavra para Michael Pitt. Eu sabia que seria Michael Pitt. Eu não faria isso de outra forma. Acredito que, quando você escolhe um ator, está dando a ele o papel, que agora é dele", acrescentou.

Huston e Pitt criaram um vínculo quando trabalharam juntos no drama policial da HBO "Boardwalk Empire".

O filme termina com uma luta de boxe na qual Irish Mike sabe que não sobreviverá.

"Tivemos um dia e meio na cena do boxe e, em relação a outros filmes de boxe, isso é um décimo, sabe, provavelmente um centésimo do que alguns outros filmes tiveram. Mas, graças a Deus, eu tinha Mike (Michael Pitt) como meu parceiro no crime", disse o ator de "Trapaça".

No entanto, Pitt sentiu que decepcionou a produção depois de pedir um intervalo de cinco minutos durante a cena de luta.

"Eu estava tipo, estou cansado", afirmou Pitt. "Não me condicionei bem o suficiente. E então alguém me disse há quanto tempo estávamos filmando. Estávamos filmando há umas oito horas. E eu pensei, ah, estou bem."

(Reportagem de Rollo Ross e Danielle Broadway)