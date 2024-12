Saryne: Inteligente, Sacha cutuca adversários para manter enredo no jogo

De maneira inteligente, Sacha provoca seus adversários em A Fazenda 16 (Record) para manter seu enredo no jogo, declarou a colunista Bárbara Saryne na edição da noite do Central Splash, desta terça-feira (3).

Pode ser uma estratégia de continuar rendendo assunto pra não deixar o seu enredo morrer, outros grandes campeões fizeram isso. Sei que tem outros pra gente citar, mas esse ano a gente falou muito de Davi no Big Brother e eu acho que ele tinha um pouco desse ímpeto também.

Quando a poeira estava abaixando um pouco, a galera já estava mais acostumada com o jeito dele, ele ia nas entrelinhas, trazia algum assunto que já tinha acontecido, passava uma provocada ali, nunca justificava a maneira como reagiam. É sempre esse erro quando rola alguma perseguição em reality.

Mas acaba que é da inteligência desse favorito quando ele dá essa cutucada para que as pessoas, já sabendo que elas reagem dessa maneira, dá aquela inflamada para depois ficar só olhando e pensando, olha lá, está vendo? O público agora vai me defender lá fora.

Bárbara Saryne

Kerline: Flor é a 'planta inteligente' e pode ir para final

Para Kerline, Flor é uma 'planta inteligente', que não quer briga com ninguém, mas com seu jeitinho pode até mesmo chegar na final de A Fazenda.

Ela é uma planta inteligente. Ela nem mordisca ninguém, não é a planta carnívora. Não quer caçar briga ali, mas ela é inteligente, ela sabe montar as estratégias, ela vai permeando.

Ela montou um novo grupo, na verdade, uma dupla, ela e o Albert. Acho que os dois se entendem muito bem. Eles já eram amigos aqui fora, o que fica mais fácil de conversar, de se entenderem. Os dois pensam um pouco parecidos em relação ao jogo. E o que é bacana é que o Albert, apesar de chato, ele respeita muito a Flor. Então a Flor tem esse jogo, e acho que honestamente ela só chega até a final porque realmente o G4 tá muito bem fechado.

Eles estão conseguindo crescer essa torcida bastante, né? Antes a Luana não tinha uma torcida bem definida. O Yuri ainda estava crescendo, o Gui também. Hoje já tem uma galera torcendo por eles. Já foram, já voltaram da roça várias vezes. Então, assim, a Flor por pouco, eu acho que ela não vai pro final. Será que teremos Flor na final? Só com esse jeitinho dela?

Kerline

