Carlinhos Maia diz por que não beijou o marido ao casar: 'Terra de Lampião'

Carlinhos Maia, 33, voltou a se explicar pelo fato de não ter beijado o marido, Lucas Guimarães, 30, quando eles oficializaram a união em 2019.

O que aconteceu

Maia afirmou que "muita gente cobrou o beijo", mas esqueceu que era o seu casamento com Lucas. "Não era a comunidade [LGBTQIA+]. Cada pessoa tem seu jeito. Me tira da comunidade por que não beijei meu marido?", iniciou o influenciador durante participação no programa De Frente com a Blogueirinha.

Humorista contou que ele e Lucas foram "massacrados" e que os críticos transformaram o casamento em um "circo". "A gente foi massacrado, transformaram uma coisa linda em um circo muito doido", continuou.

Na sequência, ele justificou que não houve beijo por causa da família do Lucas, que é católica e conservadora, e destacou que eles estavam na "terra de Lampião". "Ninguém olhou nas entrelinhas [que] a gente casou na terra de Lampião, que no Nordeste é terra de cabra macho... Na minha cabeça era [mais] importante saber que a gente estava casando no Nordeste, na terra de Lampião, do que o beijo naquele momento que estava me conectando com a família dele [Lucas]".

O famoso reforçou que a ausência do beijo não foi por causa dos convidados. "Falaram que não teve beijo por causa dos convidados... fodam-s* os convidados. Foi pela família do Lucas porque eu queria que eles vissem, que olhassem para a gente... porque [não ter] o beijo não define a gente. Eu queria que ficasse maior toda a simbologia das nossas famílias, da aceitação".

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães casaram em 2019, em Piranhas (AL). O evento contou com a presença de diversos famosos, entre os quais Anitta, que foi madrinha de casamento do casal, mas hoje cortou laços com o humorista.