Sidney e Vanessa se desentendem: 'Não quero saber do seu jogo'

Nesta segunda (2), Sidney, Flora e Vanessa conversavam sobre as estratégias recentes em A Fazenda 16 (Record) quando se desentenderam.

O que aconteceu

No quarto, Sidney disse: "Por favor, não me peça mais opinião sobre o seu jogo ou o que você deve fazer. Estou te pedindo, não quero mais".

Em sequência, Flora comentou: "Ele não está concordando mais".

Depois, Vanessa falou: "A gente não vai concordar sempre, mas você está me descartando assim no jogo sendo que eu fui a única pessoa que sempre te tratou como prioridade.Mas você acha que a gente sempre estará alinhado?".

Flora respondeu: "O que eu estou vendo, essa sua aproximação com o Sacha, para tentar fugir da roça, foi totalmente um tiro no pé de todo mundo desse lado. Você abriu o nosso pensamento para ele".

