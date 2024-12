Saiba como será o término de Beatriz e Beto em 'Garota do Momento'

Os próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) não serão fáceis para Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes). Splash teve acesso em primeira mão a fotos do momento do primeiro término do casal.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo de terça-feira (03), Beatriz termina tudo com Beto. A neta de Carmem (Solange Couto) vai acreditar que foi o jornalista que bateu em Basílio (Cauê Campos) após a festa na casa dos Alencar.

Quando o amigo de infância diz à mocinha que foi Beto quem o agrediu, a jovem procura o namorado para tentar entender o que aconteceu. O filho de Raimundo (Danton Mello) nega veementemente, explicando que foi assaltado e que não viu Basílio após sair da festa.

Beatriz inicialmente fica dividida entre acreditar nele ou em Basílio. A situação se complica quando Bia (Maisa) esconde a boina de Beto - que ele afirmou a Beatriz ter sido roubada durante o assalto - no apartamento de Raimundo, onde Beatriz a encontra.

O plano dá certo e faz com que a filha de Clarice (Carol Castro) pense que Beto mentiu sobre o assalto e realmente agrediu Basílio. Com isso, ela termina o relacionamento com o jornalista.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.