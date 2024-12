Metalúrgico chega à pergunta de R$ 1 milhão no Domingão, mas desiste

O torneiro mecânico Clécio Mello, 61, chegou à fase final do "Quem Quer Ser Um Milionário?" do Domingão (Globo) deste domingo (1º).

O que aconteceu

O participante atingiu a penúltima fase do jogo com uma ajuda à disposição e usou o recurso para continuar na competição. "Percy Spencer foi o inventor de qual destes dispositivos?", dizia a décima quarta pergunta, valendo R$ 500 mil.

Com a ajuda da plateia e um desempenho surpreendente, Clécio avançou no jogo e Luciano Huck voltou a fazer a pergunta de R$ 1 milhão. "Em que ano e onde foi tirada a primeira fotografia?", perguntava a última e mais importante questão do jogo.

O metalúrgico assumiu que não sabia a resposta, decidiu parar o jogo e levou os R$ 500 mil para casa. "Eu gostaria muito de responder essa pergunta do milhão, mas acho que seria imprudente da minha parte. Eu não tenho ideia nem do país... muito menos o ano. Então, acho que seria imprudente da minha parte dar um chute. Acho que só o Pelé acertaria ele", afirmou.

Eu trabalhei por 40 anos e eu nunca vi uma quantia de dinheiro dessas. Clécio

Após a desistência de Clécio, Luciano quis ver qual seria o palpite do metalúrgico, e o participante erraria a resposta. Ele chutaria a opção "1848 na Alemanha". A resposta correta da pergunta de R$ 1 milhão era: "1826 na França". "Olha, ainda bem, ia custar caro, ia errar", disse o apresentador.