Gilsão define alvo em peoa para roça de A Fazenda: 'Tem que ser ela'

Gilson de Oliveira apontou Flor Fernandez como o alvo ideal para a próxima roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gilson, Sidney e Juninho analisaram o jogo de Flor e criticaram a peoa. Gilson definiu a peoa como alvo.

Sidney: "Por valores e princípios, ele [Albert] tem embates, como a gente, com o lado de lá. Só que, na prática do jogo, essa questão da Flor no meio do caminho, e ele protegendo a Flor, ele acaba atirando na gente também. Porque, às vezes, a gente não consegue chegar nele porque ela está no meio do caminho".

Juninho: "(...) É arriscado. Se a gente falar 'vamos votar na Flor', ele vai falar que não. Vai querer votar nos caras. E a Flor vota na gente".

Gilson: "A Flor vota na gente. Como ela está fazendo. Acho, de verdade mesmo, que a nossa opção [de voto] tem que ser ela".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 35690 votos 0,14% Albert Bressan 0,62% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 0,99% Gui Vieira 2,52% Gilsão 0,99% Juninho Bill 0,84% Luana Targino 20,64% Sacha Bali 43,45% Sidney Sampaio 20,61% Vanessa Carvalho 9,15% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 35690 votos

