Um Homem Diferente: Ator da Marvel passa por transformação radical; confira

No filme "Um Homem Diferente", que estreia nos cinemas no dia 12 de dezembro, o ator Sebastian Stan interpreta um homem com uma doença rara caracterizada pelo surgimento de tumores benignos em diferentes partes do corpo — no caso do personagem, no rosto.

A caracterização foi feita com próteses e maquiagem. Todos os dias, a equipe demorava duas horas para aplicar no rosto do ator um molde de silicone com os tumores. A prótese pesava cerca de um quilo, segundo a revista Variety. Confira o processo de aplicação:

Para entrar no personagem, Sebastian Stan andou por Nova York caracterizado. Ele queria sentir em primeira mão como é viver com o rosto desfigurado. Em entrevista à Variety, o ator contou que as reações das pessoas passavam por dois extremos: "Na Broadway, uma das ruas mais movimentadas de Nova York, ninguém olhava para mim. Era como se eu nem estivesse lá. Mas outras pessoas imediatamente paravam e cutucavam os amigos, apontavam para mim, tiravam fotos".

No filme, ele contracena com um ator que tem a doença. Adam Pearson foi diagnosticado com neurofibromatose aos cinco anos, quando bateu a cabeça e sua família percebeu que o "galo" não sumiu. Aos oito anos, os tumores já haviam desfigurado seu rosto. Hoje, ele trabalha em campanhas para combater o preconceito.

Em "Um Homem Diferente", o protagonista passa por um procedimento para curar a condição. A vida de Edward (Stan) muda de forma drástica com o resultado do procedimento, e mais ainda quando ele conhece o carismático Oswald (Adam Pearson).