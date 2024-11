Saryne: Erros em A Fazenda levam eliminados a acusar Record de manipulação

Erros de transmissão cometidos em A Fazenda 16, da Record, levam eliminados a acusar a emissora de suposta manipulação e interferência no andamento do programa, avaliou a comentarista Bárbara Saryne durante bate-papo com o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (28).

O problema é o PlayPlus, né? E isso é muito sério, porque assim, a história do 'segredo' [da Luana, que a Babi teria contado para Gizelly] dá brecha para que os próprios participantes façam o que eles têm feito após serem eliminados. Quer dizer, o PlayPlus não mostrou, teria outro ângulo, teria isso, teria aquilo... Esse comportamento da equipe faz com que abra a brecha para esses questionamentos. E ficam informações desencontradas. O público fica confuso. E isso está sendo pauta lá dentro o tempo inteiro. Bárbara Saryne

Na edição de A Fazenda, Babi Muniz disse saber um suposto segredo de Luana. A fofoca foi contada por Gizelly a Babi, mas cochichando e sem o microfone —o que é proibido pelas regras do reality show. A transmissão oficial interrompeu a conversa entre as duas e o áudio foi totalmente cortado. Devido à interferência, o público, em casa, ficou sem saber qual seria o tal segredo de Luana.

É uma falha grande também do programa. Porque, se o Play Plus não mostrou, se não está lá no perfil dos vídeos, trata-se de uma história fundamental para o andamento do programa neste estágio em que ele está. Então seria de bom tom hoje, na edição de quinta-feira de A Fazenda, exibir o que foi que Gisele falou para Babi. Nós merecemos saber qual é o suposto segredo da Luana. Chico Barney

Em entrevista ao Link Podcast, Zé Love —um dos participantes já eliminados— declarou que suas falas eram "cortadas" na edição do programa, o que tornava o seu jogo tendencioso. A fala polêmica levantou teorias de conspiração sobre uma suposta manipulação no resultado, o que foi negado por sua própria empresária, Roberta Nuñez, CEO da RN Assessoria Imprensa e da Agência Puro Glamour.

Ele está aqui fora, não tem por que ficar culpando as pessoas. 'Ah, não, quem tirou foi o [diretor Rodrigo] Carelli, foi a produção'. Não, gente. Foi eliminado porque não teve voto, ponto. Quem tirou foi o público. Eu vi várias campanhas da equipe de Sacha pelo 'fora Zé Love'. Essas pessoas fizeram e aconteceram. Tanto é que tirou o Zé. Roberta Nuñez

Participantes burros salvam os realities

Durante o Central Splash, o colunista Chico Barney também disse que os participantes de realities shows, como BBB e A Fazenda, precisam entender que a burrice salva o formato e leva entretenimento para o público.

Nós precisamos tirar do elenco de reality shows participantes inteligentes. Nós não queremos neurônio, nós não queremos inteligência, esperteza, visão de jogo. Isso deixa tudo muito desnivelado. É impossível se divertir a partir do momento em que um participante hackeia todo o processo que envolve o jogo. Nós precisamos de participantes burros que não consigam encher o pau.

Quando nós temos 25 pessoas que são assim, e um que rima lé com cré, que é o caso do Sacha, infelizmente, o negócio fica desnivelado.

Nós precisamos que [Rodrigo] Carelli [diretor de A Fazenda], e [Rodrigo] Dourado [diretor do BBB] coloquem gente burra, porque, quando tem uma pessoa que saca de neurônio, acontece isso que está acontecendo na fazenda. O cara domina, o cara bota para ferrar, o cara dá o tom do jogo. Chega de inteligência na TV brasileira, para queremos burrice já! Burrice! Burrice! Burrice! Chico Barney

Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, o ex-jogador Zé Love e a ex-panicat Babi Muniz. Após a eliminação dos três da atração, Sacha passou a bater de frente com outros peões, dentre eles, Sidney Sampaio, seu colega de profissão.

