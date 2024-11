Luana critica ataques de Albert em A Fazenda 16: 'Puro machismo'

Em conversa com seus aliados na noite de quarta-feira (27), Luana criticou as falas de Albert contra ela durante a formação da décima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana comentou como reagiu às falas de Albert ao votar nela. "As coisas que ele falava eu fiquei impressionada. Puro machismo. Mas enfim, né?".

A influenciadora apontou que tinha uma boa relação com ele. "Nunca briguei com Albert. Minha relação com ele era ótima até o dia que eu votei em Zé Love e ele subiu fazendo aquele papel dizendo que eu generalizei."

Ela se defendeu. "Não, eu disse que estava me sentindo desprotegida, não que todo mundo ameaçava minha integridade."

Luana foi a mais votada da casa para a décima roça do programa. A peoa recebeu criticas diversas dos peões do "grupão" durante a votação.

