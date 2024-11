Hamburgueria faz sucesso com piscina de cheddar e releitura do McDonald's

Releitura de clássicos de gigante do fast food, preços atrativos e jogos estilo fliperama! É isso que o Cozinha das Quebradas, série de Nossa, te mostra nesse episódio como proposta do Inooburguer, localizado no Jabaquara e Campo Limpo (Inocoop), ambas unidades localizadas na zona sul de São Paulo.

Conhecer o Inooburguer foi uma saborosa surpresa. Depois que eu conheci a história da lanchonete, vi a paixão do dono pelo McDonald's, falei que precisava provar e me surpreendi. Thiago Simpatia, apresentador do programa

O negócio começou em junho de 2020, na pandemia. O empreendedor Gregor Rodrigues tinha ficado desempregado e voltou a ser motoboy, quando montou a hamburgueria em casa apenas com delivery. E tudo após uma ideia:

Gregor Rodrigues, dono do Inooburguer, e Thiago Simpatia Imagem: Nossa/UOL

Eu e minha esposa já tínhamos vontade de montar uma hamburgueria, mas a gente tinha acabado de casar e com muitas dívidas, queríamos quitar elas. Perdi meu emprego e voltei a ser motoboy depois de anos. Vimos um vídeo de um cara que montou uma hamburgueria em casa, e colocamos em prática. Graças a Deus deu certo. Gregor Rodrigues, dono do Inooburguer

Ele tinha uma ideia, um sonho e apertado orçamento. Com R$ 1.200 o casal iniciou o negócio com uma chapa de fogão para hamburguer, panela para fritar batata e com o tempo compraram equipamentos.

A profissionalização veio com cursos de gestão empresarial no Chile e até MBA em Finanças. Tudo resultado do negócio que foi se expandindo gradativamente, saindo da cozinha de casa para uma estrutura mais industrial: "Em seis meses [ainda em 2020] já éramos mais de 10 funcionários", lembra Gregor.

Bif Inoo 2.0: o hambúrguer criado em homenagem ao Big Mac Imagem: Reprodução Instagram

O salão veio em dezembro de 2021, mês que Gregor fez 30 anos — ele completa 33 em poucos dias. Um ano e meio depois foi a vez da inauguração da unidade Jabaquara, em agosto de 2023, que já contava com delivery dois anos antes.

Sou apaixonado por hambúrguer, sempre gostei muito do grande M e tentei trazer isso para nossa realidade de uma forma mais artesanal. Tanto o Big Inoo quanto o Quarter Inoo, são duas receitas inspiradas e tentei trazer de forma mais próxima possível do que eles têm. Gregor Rodrigues

Iniciando sem experiência, com o tempo e aprimoramento da gestão e receitas, o negócio foi inovando na experiência do cliente: "Tudo isso para tentar trazer uma experiência diferente e não precisar que a galera atravesse a ponte para comer um bom hambúrguer".

Acredito que a principal dificuldade que enfrentamos foi a cultural, de ter que atravessar a ponte para comer um bom hambúrguer e a gente conseguiu trazer essa clientela para cá. Gregor Rodrigues, dono do Inooburguer

Na hamburgueria, os clientes se divertem com jogos estilo fliperama: "Tem hamburguerias focadas só nisso e gostei dessa experiência quando fui conhecer isso antes de abrir uma hamburgueria. Eu precisava trazer algo diferente para entreter a criançada e os adultos 30+".

Hambúrger na piscininha de cheddar é uma das criações da Inooburguer Imagem: Reprodução Instagram

Os preços também agradam. Os lanches mais pedidos variam de R$ 23 a R$ 32: X-Bacon (por R$ 31), Big Inoo (releitura do Big Mac, por R$ 23), Quarter Inoo (releitura do Quarteirão, por R$ 23) e X salada (por R$ 32). Também faz sucesso uma das criações da casa, a piscininha de cheddar — o hambúrguer chega à mesa cortado ao meio e mergulhado numa generosa porção de queijo com bacon, perfeita para "chunchar" o burger.

Aos fãs de rodízio: todas entradas e burgers do cardápio em tamanho mini são servidos à vontade. De segunda a quinta por R$ 68 por pessoa; e sexta a domingo, véspera e feriado por R$ 78. Nas quartas quem for em dupla ou casal fica R$ 120.

Vai lá!

Inooburguer @inooburguer

R. Odemis, 43 - Jardim Umuarama, São Paulo/SP (Unidade Campo Limpo)

Funcionamento: de segunda a domingo das 11h - 1h

Av. Pedro Bueno, 771a - Parque Jabaquara, São Paulo/SP (Unidade Jabaquara)

Funcionamento: de segunda a sábado das 18h - 1h