Leão: Com ex-sogra e áudio de pai, Andressa Urach muda pornô no Brasil

Com filho, pai e ex-sogra, a influenciadora Andressa Urach está revolucionando a indústria de conteúdo adulto no Brasil, afirmou o colunista Leão Lobo no Splash Show, do Canal UOL, nesta quarta-feira (27).

A Andressa Urach está mudando o mundo pornô no Brasil. É o pai, a ex-sogra... Então, está mudando, está povoando esse mundo aí da pornografia. Ela está transformando o entretenimento adulto. Que força que tem essa mulher.

Leão Lobo

Nesta semana, Andressa anunciou a gravação de conteúdo com Beatriz, ex-sogra dela e mãe do também ator pornô Lucas Ferraz. O vídeo do momento quente entre as duas foi registrado por Arthur Urach, filho da influenciadora que também produz conteúdo sensual. Lucas e a modelo ficaram juntos por cerca de seis meses.

Se não bastasse, a modelo ainda se mostrou chocada para os seguidores ao receber áudio inusitado de seu pai, Carlos Alberto Urach, pedindo para trabalhar nos vídeos de conteúdo adulto e gravar com outras atrizes.

Se ser ex-sogra já é difícil, ser amiga de ex-sogra é mais complicado ainda. Ela tá pastorando aí. Ela também não se dava bem com o pai dela. Você vê que ela é poderosa. É o poder da 'xana'. (...) A família seria maravilhosa, o filho, a ex-sogra, ela, o pai, todo mundo ali numa foto, uma foto de família.

Leão Lobo

Quem é o pai de Andressa Urach?

Andressa contou em seu livro "Morri para Viver" que Carlos Alberto Urach a abandonou ainda bebê. Por conta disso, os dois tiveram uma relação conturbada por toda a vida.

Após a conversão da modelo para a igreja, eles tiveram uma melhora no relacionamento. No entanto, com o retorno de Andressa para a prostituição, a relação de pai e filha desandou novamente.

Em 2023, Carlos Alberto usou o Instagram para detonar Urach, dizendo que ela era a vergonha da família. "Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome da família. Hoje ela é uma v******* sem valor que vem botando a sua fuça em todos os meios de imprensa por dinheiro. Perdeu a família, o seu filho, não passa de uma vulgar. Não a considero mais minha filha", disparou.

Cuspe, provocação e barraco

Na segunda-feira (25), Andressa Urach protagonizou um barraco com Juju Ferrari em uma festa na Mooca, zona leste da capital paulista. Elas dançavam próximas uma da outra, quando Urach cuspiu duas vezes no rosto da ex-amiga. Juju revidou, batendo na influenciadora, e as duas se estapearam.

Andressa levou 4 pontos no rosto. Ela chegou a compartilhar os pontos sendo dados no hospital.

Depois disso, a atriz pornô se pronunciou sobre o caso em sua conta no Instagram. "Essa mulher já tinha causado no meu aniversário me provocando, e agora de novo me provocou a noite inteira. Sabia que era festa do meu empresário e foi para me provocar. Ela tem muita sorte de eu estar em uma fase que não quero responder processo de agressão... então cuspi de raiva, mas a velha Andressa teria rasgado ela antes..."

Assista ao Splash Show na íntegra:

